15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стрим «Чемпионата»: гений Месси, Мбаппе без трофея
Смотреть трансляцию
15:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бессмысленный». Французский журналист — о матче за третье место на ЧМ и гонке бомбардиров

«Бессмысленный». Французский журналист — о матче за третье место на ЧМ и гонке бомбардиров
Комментарии

Французский журналист Даниэль Риоло поделился мнением о матче за третье место на мировом первенстве, в котором сборной Франции предстоит встретиться с Англией. Журналист также упомянул гонку бомбардиров, в которой лидируют форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе, забившие по восемь мячей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не будем притворяться, что нас волнует этот матч, который совершенно ничего не стоит. Этот матч бессмысленный. Никто никогда не хотел в него играть. Я не понимаю, почему его просто не отменят. Кажется нелепым говорить об этой статистике и титуле лучшего бомбардира, когда он завоёван в матче за третье место. Нам нужно вознаградить тех, кто был в составе, но до сих пор не играл. Необходимо поощрить запасных», — приводит слова Риоло RMC Sport.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Шерки обратился к болельщикам перед матчем сборной Франции с Англией на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android