«Бессмысленный». Французский журналист — о матче за третье место на ЧМ и гонке бомбардиров

Французский журналист Даниэль Риоло поделился мнением о матче за третье место на мировом первенстве, в котором сборной Франции предстоит встретиться с Англией. Журналист также упомянул гонку бомбардиров, в которой лидируют форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе, забившие по восемь мячей.

«Не будем притворяться, что нас волнует этот матч, который совершенно ничего не стоит. Этот матч бессмысленный. Никто никогда не хотел в него играть. Я не понимаю, почему его просто не отменят. Кажется нелепым говорить об этой статистике и титуле лучшего бомбардира, когда он завоёван в матче за третье место. Нам нужно вознаградить тех, кто был в составе, но до сих пор не играл. Необходимо поощрить запасных», — приводит слова Риоло RMC Sport.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).