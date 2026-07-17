Соболев: хотел уйти по-хорошему, но «хороших» переходов из «Спартака» в «Зенит» не бывает

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился воспоминаниями о своём трансфере из московского «Спартака». Российский форвард сменил клубную прописку в летнее трансферное окно 2024 года.

«Никаких обид у меня нет. Я хотел уйти по-хорошему, но «хороших» переходов из «Спартака» в «Зенит», наверное, не бывает. Понятно, что были какие-то недопонимания. «Спартак» предлагал остаться, но это было моё решение.

Со Станковичем я разговаривал раз пять за месяц. Он хотел, чтобы я остался. Но я уже принял решение», — сказал Александр Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.