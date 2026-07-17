«Кайфую от всего этого». Соболев сравнил жизнь в Москве и Санкт-Петербурге

Форвард «Зенита» Александр Соболев, ранее выступавший за столичный «Спартак», сравнил жизнь в Москве и Санкт-Петербурге. Футболист перечислил преимущества города на Неве перед столицей России.

«Мне комфортно [в Петербурге]. Все говорят: Москва больше, разнообразнее, а для меня это не имеет значения. Я семейный человек: у меня тренировка, дом, родные. А в плане трафика Петербург даже удобнее Москвы: пробок практически нет, быстро добираешься куда хочешь. Лето здесь вообще класс: вода, лодки. Кайфую от всего этого», — сказал Александр Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.