15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стрим «Чемпионата»: гений Месси, Мбаппе без трофея
Смотреть трансляцию
15:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кайфую от всего этого». Соболев сравнил жизнь в Москве и Санкт-Петербурге

«Кайфую от всего этого». Соболев сравнил жизнь в Москве и Санкт-Петербурге
Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Соболев, ранее выступавший за столичный «Спартак», сравнил жизнь в Москве и Санкт-Петербурге. Футболист перечислил преимущества города на Неве перед столицей России.

«Мне комфортно [в Петербурге]. Все говорят: Москва больше, разнообразнее, а для меня это не имеет значения. Я семейный человек: у меня тренировка, дом, родные. А в плане трафика Петербург даже удобнее Москвы: пробок практически нет, быстро добираешься куда хочешь. Лето здесь вообще класс: вода, лодки. Кайфую от всего этого», — сказал Александр Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«От «Спартака» обидно было такое получить». Соболев, каким вы его не знали
Эксклюзив
«От «Спартака» обидно было такое получить». Соболев, каким вы его не знали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android