Гвардиола: я не скучаю по работе тренером, хочу попробовать открыть для себя жизнь

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Барселоны» Хосеп Гвардиола рассказал, что не скучает по работе. По окончании минувшего сезона испанский специалист покинул стан «горожан».

«В психологическом плане я не скучаю. Я начал тренировать в 37 лет, и вся моя жизнь была связана с футболом. Теперь я хочу попробовать открыть для себя жизнь, быть счастливым, занимаясь чем-то другим, не связанным с футболом. Я люблю свою работу, но наступает момент, когда чувствуешь, что тебе нужен перерыв. Возможно, однажды я проснусь и скажу: «Хорошо, я хочу вернуться к тренерской работе». Мне нужно почувствовать, что я скучаю по этому, а сейчас я этого не чувствую.

Пытаюсь понять, какой будет моя жизнь. Я решил остановиться, потому что хочу лучше заботиться о себе. Хочу проводить больше времени со своими детьми и отцом, которому 95 лет, и он всё ещё жив. Мне 56, я уже не молод, моё мировоззрение немного изменилось. Я всё ещё привыкаю к ​​жизни после работы тренером, но всё идёт довольно хорошо», — приводит слова Гвардиолы Sky Sport Italia.

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