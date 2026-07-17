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Агент Салаха высказался о будущем экс-нападающего «Ливерпуля»

Агент Салаха высказался о будущем экс-нападающего «Ливерпуля»
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Футбольный агент Рами Аббас, представляющий интересы экс-нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, высказался о будущем 34-летнего футболиста. Ранее египтянин покинул мерсисайдский клуб. Салах ушёл из «Ливерпуля» на правах свободного агента.

«Мы до сих пор не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне… Но, возможно, скоро узнаем», — приводит слова Аббаса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что к Салаху проявляют интерес «Бешикташ» и «Фенербахче». Также в СМИ появлялась информация, что египтянин может перебраться в один из клубов Саудовской Аравии. Из топ-5 чемпионатов Европы интерес к 34-летнему форварду приписывают «Атлетико».

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