Агент Салаха высказался о будущем экс-нападающего «Ливерпуля»

Футбольный агент Рами Аббас, представляющий интересы экс-нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, высказался о будущем 34-летнего футболиста. Ранее египтянин покинул мерсисайдский клуб. Салах ушёл из «Ливерпуля» на правах свободного агента.

«Мы до сих пор не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне… Но, возможно, скоро узнаем», — приводит слова Аббаса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что к Салаху проявляют интерес «Бешикташ» и «Фенербахче». Также в СМИ появлялась информация, что египтянин может перебраться в один из клубов Саудовской Аравии. Из топ-5 чемпионатов Европы интерес к 34-летнему форварду приписывают «Атлетико».