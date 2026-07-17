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«ПСЖ» готов продать Баркола за € 150 млн, вингер интересен «Ливерпулю» — L'Equipe

«ПСЖ» готов продать Баркола за € 150 млн, вингер интересен «Ливерпулю» — L'Equipe
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«ПСЖ» не испытывает желания продавать крайнего нападающего Брэдли Баркола нынешним летом, однако готов сделать это, если получит предложение в размере € 150 млн за трансфер 23-летнего вингера. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, интерес к Баркола проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал». Однако с учётом позиции «ПСЖ» по нападающему разрешение ситуации с его будущим может затянуться до конца лета.

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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