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«Там кошмар». Бубнов оценил игру Месси в матче Англия — Аргентина в 1/2 финала ЧМ-2026

«Там кошмар». Бубнов оценил игру Месси в матче Англия — Аргентина в 1/2 финала ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года, в котором южноамериканцы победили Англию (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Месси за первый тайм получил оценку три с минусом. Там кошмар. Месси практически всё, что можно, там запорол, не играл, а без него они ничего сделать не могут.

Первый гол они на 85-й минуте где-то забили, когда Месси с фланга сделал передачу в штрафную площадь. И можете себе представить, что на линии штрафной площади никого не было и там один стоял Фернандес. Он спокойно принял мяч и расстрелял ворота, там вратарь момент удара не видел.

Ну и в конце подача Месси с фланга, головой бьёт Мартинес и забивает, практически расстреливает. 2:1. Всё, игра сделана. И если Месси в первом тайме был один из худших игроков, два с плюсом, то две голевые передачи, признали лучшим игроком. Они снова вылезли и вышли в финал», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

Месси провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, форвард отметился двумя результативными передачами — на 85-й и 90+2-й минутах.

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