«С одной стороны Месси, с другой — «Барселона». Деку не смог выбрать фаворита финала ЧМ

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о фаворите финала чемпионата мира – 2026 между сборными Испании и Аргентины, который состоится 19 июля.

«Лео навсегда один из нас. Трудно выбрать. С одной стороны, есть Лео, который, помимо того, что является моим другом, отдал всё нам, болельщикам «Барселоны». Он легенда. Для меня демонстрируемая им игра — это просто потрясающе. С другой стороны, есть ребята из «Барселоны». Сложный выбор, поэтому завтра будем внимательно следить за всеми. Думаю, это будет захватывающий финал», – приводит слова Деку Mundo Deportivo со ссылкой на COPE.

Финальная встреча мирового первенства пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: