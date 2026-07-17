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«С одной стороны Месси, с другой — «Барселона». Деку не смог выбрать фаворита финала ЧМ

«С одной стороны Месси, с другой — «Барселона». Деку не смог выбрать фаворита финала ЧМ
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Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о фаворите финала чемпионата мира – 2026 между сборными Испании и Аргентины, который состоится 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лео навсегда один из нас. Трудно выбрать. С одной стороны, есть Лео, который, помимо того, что является моим другом, отдал всё нам, болельщикам «Барселоны». Он легенда. Для меня демонстрируемая им игра — это просто потрясающе. С другой стороны, есть ребята из «Барселоны». Сложный выбор, поэтому завтра будем внимательно следить за всеми. Думаю, это будет захватывающий финал», – приводит слова Деку Mundo Deportivo со ссылкой на COPE.

Финальная встреча мирового первенства пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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