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Аршавин ответил, какой матч ЧМ-2026 считает лучшим

Аршавин ответил, какой матч ЧМ-2026 считает лучшим
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, какой матч проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026 считает лучшим. В финале турнира сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Начало запланировано на 22:00 мск.

— Шава, какой лучший для тебя матч этого чемпионата мира?
— А я, наверное, его не смотрел. Матчи Аргентины, говорят, хорошие. Бразилия — Норвегия. Но я только первый тайм смотрел, когда 0:0 ещё было.

— Но всё в плей-офф?
— Ну да, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

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