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«Месси — это прошлое и настоящее, а Ламин — настоящее и будущее». Лапорта — о финале ЧМ

«Месси — это прошлое и настоящее, а Ламин — настоящее и будущее». Лапорта — о финале ЧМ
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины, упомянув форварда Лионеля Месси и вингера Ламина Ямаля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Месси тоже вышел в финал, и я очень этому рад. Он предмет гордости для нас. Месси — это прошлое и настоящее, а Ламин — настоящее и будущее. Как президент я горжусь тем, что воспитал этих двух игроков у себя. Это просто невероятно.

На уровне сборных это лучший матч, в котором можно играть и арбитру придётся проявить себя. Аргентина играет более агрессивно, а испанская команда играет более слаженно, в стиле, больше похожем на стиль «Барселоны». «Барселона» лучшая, и все это признают», — сказал Лапорта в интервью RAC1.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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