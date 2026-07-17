«Месси — это прошлое и настоящее, а Ламин — настоящее и будущее». Лапорта — о финале ЧМ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины, упомянув форварда Лионеля Месси и вингера Ламина Ямаля.

«Месси тоже вышел в финал, и я очень этому рад. Он предмет гордости для нас. Месси — это прошлое и настоящее, а Ламин — настоящее и будущее. Как президент я горжусь тем, что воспитал этих двух игроков у себя. Это просто невероятно.

На уровне сборных это лучший матч, в котором можно играть и арбитру придётся проявить себя. Аргентина играет более агрессивно, а испанская команда играет более слаженно, в стиле, больше похожем на стиль «Барселоны». «Барселона» лучшая, и все это признают», — сказал Лапорта в интервью RAC1.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).