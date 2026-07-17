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В «Атлетико» публично озвучили позицию по Хулиану Альваресу, который интересен «Барселоне»

В «Атлетико» публично озвучили позицию по Хулиану Альваресу, который интересен «Барселоне»
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Генеральный директор «Атлетико» Мадрид Мигель Анхель Хиль заявил, что нападающий Хулиан Альварес не покинет мадридский клуб этим летом. Ранее сообщалось, что форвард привлёк внимание каталонской «Барселоны».

«Моя позиция ясна, позиция клуба ясна. Мы довели это до сведения игрока, его представителей и президента «Барселоны», — приводит слова Хиля известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, прошлым летом «Атлетико» приобрёл 26-летнего аргентинца у «Манчестер Сити» за € 75 млн. В сезоне-2025/2026 нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач.

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