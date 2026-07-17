Соболев: думаю, что полностью «Вираж» меня никогда не примет, и это нормально

Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что полностью фанаты сине-бело-голубых никогда не примут его после перехода из «Спартака».

— Питерские болельщики ревностно относятся к приезжим, особенно из Москвы и тем более из «Спартака». Приняли они тебя?

— Смотря какие болельщики. С «Виражом» у нас, наверное, нейтралитет. Думаю, что полностью они меня никогда не примут, и это нормально. Среди обычных болельщиков кто-то принял, кто-то нет. Я к этому спокойно отношусь. Первое время в Питере я хотел кому-то понравиться, что-то доказать — может быть, поэтому и не пошла игра. С чего появился легендарный «плохой мальчик»? Я просто понял, что нужно быть самим собой, таким, какой я есть. Не нравлюсь кому-то — и ладно. И всё сразу встало на свои места, — сказал Александр Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.