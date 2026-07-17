15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев: думаю, что полностью «Вираж» меня никогда не примет, и это нормально

Соболев: думаю, что полностью «Вираж» меня никогда не примет, и это нормально
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что полностью фанаты сине-бело-голубых никогда не примут его после перехода из «Спартака».

— Питерские болельщики ревностно относятся к приезжим, особенно из Москвы и тем более из «Спартака». Приняли они тебя?
— Смотря какие болельщики. С «Виражом» у нас, наверное, нейтралитет. Думаю, что полностью они меня никогда не примут, и это нормально. Среди обычных болельщиков кто-то принял, кто-то нет. Я к этому спокойно отношусь. Первое время в Питере я хотел кому-то понравиться, что-то доказать — может быть, поэтому и не пошла игра. С чего появился легендарный «плохой мальчик»? Я просто понял, что нужно быть самим собой, таким, какой я есть. Не нравлюсь кому-то — и ладно. И всё сразу встало на свои места, — сказал Александр Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«От «Спартака» обидно было такое получить». Соболев, каким вы его не знали
Эксклюзив
«От «Спартака» обидно было такое получить». Соболев, каким вы его не знали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android