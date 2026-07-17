«Бавария» выделяет две причины, почему Олисе не перейдёт в «Реал» — Плеттенберг

«Бавария» намерена сохранить нападающего Майкла Олисе и опирается на два фактора, почему футболист не перейдёт в мадридский «Реал», несмотря на сообщения СМИ. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, во-первых, помимо публичного заявления «сливочных», президент «Королевского клуба» Флорентино Перес лично заверил «Баварию», что не будет пытаться приобрести Олисе нынешним летом. Немецкий гранд полностью доверяет главе «Реала».

Во-вторых, Олисе и его представитель сообщили «Баварии» во время чемпионата мира о нежелании покидать немецкую команду.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: