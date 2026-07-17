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Лучший бомбардир «Зенита» Соболев высказался о поиске клубом ещё одного нападающего

Лучший бомбардир «Зенита» Соболев высказался о поиске клубом ещё одного нападающего
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев отреагировал на слова руководителей сине-бело-голубых о поиске ещё одного нападающего. В минувшем сезоне Соболев стал лучшим бомбардиром «Зенита» в РПЛ, забив 10 голов.

— Слова председателя совета директоров «Зенита» о поиске ещё одного нападающего подстёгивают?
— Конечно, подстёгивают. Мы все понимаем, что это «Зенит». В этой команде невозможно быть единственным нападающим. Даже если ты выиграл конкуренцию у условного Дурана, это ни о чём не говорит. Каждые полгода начинается новый этап: нужно опять всё доказывать заново. То, что с уходом Дурана купят ещё одного, а может быть, и двух нападающих, читалось. Это профессиональный спорт. «Зенит» всегда борется за чемпионство, и по-другому здесь не может быть. Мне эта конкуренция приносит удовольствие, а если я её выигрываю — вдвойне, — сказал Александр Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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