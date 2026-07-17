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Стала известна причина, по которой президент Аргентины не приедет на финал ЧМ-2026

Стала известна причина, по которой президент Аргентины не приедет на финал ЧМ-2026
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Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не поедет в США на финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года из-за опасения принести неудачу национальной команде, которой предстоит встретиться с Испанией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я продолжу смотреть матчи из Оливоса, как с первого дня. Да, это примета. Также я теперь постоянно ношу куртку, потому что снял её во время матча со Швейцарией и нам забили гол. Я надел обратно и больше не снимаю», — приводит слова Милея El Universal.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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