Стала известна причина, по которой президент Аргентины не приедет на финал ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не поедет в США на финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года из-за опасения принести неудачу национальной команде, которой предстоит встретиться с Испанией.

«Я продолжу смотреть матчи из Оливоса, как с первого дня. Да, это примета. Также я теперь постоянно ношу куртку, потому что снял её во время матча со Швейцарией и нам забили гол. Я надел обратно и больше не снимаю», — приводит слова Милея El Universal.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).