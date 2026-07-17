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A Spor: «Бешикташ» предложил Салаху зарплату в € 12 млн, контракт — по схеме «1+1»

A Spor: «Бешикташ» предложил Салаху зарплату в € 12 млн, контракт — по схеме «1+1»
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах провёл первую встречу с «Бешикташем», которая прошла позитивно. Турецкий клуб предложил 34-летнему футболисту годичный контракт с возможностью продления ещё на сезон и зарплату в € 12 млн год. Об этом сообщает A Spor на странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что Салах стал самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля» после продления контракта в 2025 году. Годовой оклад египетского нападающего превышал £ 20,8 млн (€ 24,5 млн).

Салах покинул стан мерсисайдцев по окончании минувшего сезона, в котором он отметился 12 голами и 10 результативными передачами в 41 матче во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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