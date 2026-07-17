15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стрим «Чемпионата»: гений Месси, Мбаппе без трофея
Смотреть трансляцию
15:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне такой футбол не очень понравился». Аршавин — о победе Испании над Францией на ЧМ-2026

«Мне такой футбол не очень понравился». Аршавин — о победе Испании над Францией на ЧМ-2026
Комментарии

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался по итогам матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Франции (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Испания сыграла образцово и не дала ни одного шанса [сопернику]. Сами забили в таких неочевидных ситуациях, когда игра там… То есть Испания не владела преимуществом в эти моменты, просто использовала свои два шанса и потом очень спокойно контролировала ход игры. Футболисты и не садились в оборону, и не атаковали, а при возможности использовали время, чтобы контролировать мяч. Но нужно отметить, что не дали ни одного реального шанса французам забить. Мне такой футбол не очень понравился, но испанцы заслуженно победили», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Календарь ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Материалы по теме
Андрей Аршавин объяснил, почему считает удавшимся чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android