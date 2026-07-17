«Мне такой футбол не очень понравился». Аршавин — о победе Испании над Францией на ЧМ-2026

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался по итогам матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Франции (2:0).

«Испания сыграла образцово и не дала ни одного шанса [сопернику]. Сами забили в таких неочевидных ситуациях, когда игра там… То есть Испания не владела преимуществом в эти моменты, просто использовала свои два шанса и потом очень спокойно контролировала ход игры. Футболисты и не садились в оборону, и не атаковали, а при возможности использовали время, чтобы контролировать мяч. Но нужно отметить, что не дали ни одного реального шанса французам забить. Мне такой футбол не очень понравился, но испанцы заслуженно победили», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.