«Давайте и я пошучу». Соболев — о своём перформансе с маской в матче «Зенит» — «Спартак»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о своём перформансе с маской для дайвинга в матче со «Спартаком» (2:1). Перед игрой красно-белые выпустили ролик, в котором показали вымышленный бренд масок для ныряния, а на коробке с маской был изображён Соболев. Пресс-служба «Спартака» подколола Александра за репутацию симулянта. В итоге форвард забил гол в ворота москвичей и отпраздновал его в маске для ныряния, ответив на «подкол» бывшего клуба.

— За тобой раньше не замечалось склонности к эпатажу. История с плавательной маской — это был разовый выплеск эмоций?

— Думаю, да. Повторюсь: уважаю «Спартак» как клуб и бренд. Я был там много лет, забил немало голов, выиграл титул. Ни тогда, ни сейчас плохого слова о «Спартаке» не сказал. Когда они — не знаю, с чьей подачи — решили меня подколоть этой маской, немножко не понял этого. Подумал: «Ну хорошо, давайте и я пошучу в ответ».

— Получается, троллинг «Спартака» достиг цели?

— Ну да. Но что придумали, то и получили.

— А проигнорировать — не вариант был?

— Скажу честно: именно от «Спартака», за который столько лет играл, немного обидно такое получить.

— Такие вещи эмоционально опустошают?

— Я вообще случайно этот ролик увидел. На предыгровой тренировке в раздевалке кто-то показал. Не сразу понял, что к чему. Посмотрел ролик: ну прикольно пошутили. Попросил купить маску и назавтра за ворота положить. Я бы никогда не стал над «Спартаком» подшучивать — они сами меня спровоцировали, — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.