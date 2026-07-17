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Соболев рассказал, почему пропустил матчи сборной России в последнее окно ФИФА

Соболев рассказал, почему пропустил матчи сборной России в последнее окно ФИФА
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал, почему пропустил последние товарищеские матчи сборной России. По словам футболиста, его вызов в национальную команду планировался, но потом игрок получил повреждение в матче чемпионата страны.

«Тут всё просто: в матче с «Ростовом» сильно подвернул голеностоп в первом тайме. С 20-й минуты на одной ноге играл. Сколько смог, столько выдержал. Потом две недели восстанавливался. Можно сказать, проблемы со здоровьем не пустили в сборную.

С Карпиным общались ещё до «Ростова». Вызов планировался, но случилось то, что случилось», — сказал Александр Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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