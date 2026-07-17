Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал о пересечениях с фанатами «Спартака» и «Зенита» в повседневной жизни.

— В повседневной жизни бывают пересечения с фанатами?

— А я в городе особо не появляюсь. Всё время — тренировки, дом, семья. Иногда можем в ресторан сходить. Сколько бы ни встречал болельщиков в Москве или Питере — никто плохого слова не сказал. Обычно всё ограничивается пожеланиями успеха и просьбой о фото. В этом плане всегда всё хорошо.

— И от спартачей негатив не прилетал?

— Никогда. Иногда спрашивают: «Саня, почему ты ушёл?» Некоторые говорят: «Возвращайся». В лицо ни разу не высказывали негативных вещей. Ни здесь, ни там, — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.