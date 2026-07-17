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Соболев: для всего российского футбола Семак — огромная величина и большая-большая легенда

Соболев: для всего российского футбола Семак — огромная величина и большая-большая легенда
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о главном тренер сине-бело-голубых Сергее Семаке. Он оценил значимость этого специалиста для российского футбола.

— Детально не помню, как он играл. Но кто такие глобально Семак, Кержаков, Аршавин, знают все. В курсе, что Сергей Богданович не только в ЦСКА и «Зените», но и в «ПСЖ» побывал. Классный был футболист, что тут говорить.

— Можешь назвать его моральным и профессиональным ориентиром для себя?
— Думаю, да. Сколько титулов и трофеев Семак собрал игроком и тренером — это что-то невероятное! Для всего российского футбола он уже огромная величина и большая-большая легенда, — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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