Соболев: для всего российского футбола Семак — огромная величина и большая-большая легенда

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о главном тренер сине-бело-голубых Сергее Семаке. Он оценил значимость этого специалиста для российского футбола.

— Детально не помню, как он играл. Но кто такие глобально Семак, Кержаков, Аршавин, знают все. В курсе, что Сергей Богданович не только в ЦСКА и «Зените», но и в «ПСЖ» побывал. Классный был футболист, что тут говорить.

— Можешь назвать его моральным и профессиональным ориентиром для себя?

— Думаю, да. Сколько титулов и трофеев Семак собрал игроком и тренером — это что-то невероятное! Для всего российского футбола он уже огромная величина и большая-большая легенда, — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.