В «Зените» «не захотели слышать имя Дурана» при запросе «Галатасараем» данных о нём — Овет

«Галатасарай» собирал информацию о бывшем нападающем «Зенита» Джоне Дуране. С этой целью турецкий клуб обратился к сине-бело-голубым, однако в «Зените» «даже не захотели слышать имя Дурана». Об этом на странице в социальной сети X сообщает Eski Açık со ссылкой на журналиста Керема Овета, специализирующегося на новостях о «Галатасарае».

«Что бы он ни устроил за последние полгода, они больше не хотят даже слышать его имя», — сказал Овет.

Ранее СМИ сообщали о поиске колумбийским нападающим новой команды. На текущий момент он является футболистом «Аль-Насра».

Дуран играл в аренде в «Зените» во второй части сезона-2025/2026. В составе сине-бело-голубых форвард провёл девять матчей, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с саудовским клубом рассчитано до лета 2030 года.

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