15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» «не захотели слышать имя Дурана» при запросе «Галатасараем» данных о нём — Овет

В «Зените» «не захотели слышать имя Дурана» при запросе «Галатасараем» данных о нём — Овет
Комментарии

«Галатасарай» собирал информацию о бывшем нападающем «Зенита» Джоне Дуране. С этой целью турецкий клуб обратился к сине-бело-голубым, однако в «Зените» «даже не захотели слышать имя Дурана». Об этом на странице в социальной сети X сообщает Eski Açık со ссылкой на журналиста Керема Овета, специализирующегося на новостях о «Галатасарае».

«Что бы он ни устроил за последние полгода, они больше не хотят даже слышать его имя», — сказал Овет.

Ранее СМИ сообщали о поиске колумбийским нападающим новой команды. На текущий момент он является футболистом «Аль-Насра».

Дуран играл в аренде в «Зените» во второй части сезона-2025/2026. В составе сине-бело-голубых форвард провёл девять матчей, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с саудовским клубом рассчитано до лета 2030 года.

Материалы по теме
«Барселоне» предложили экс-форварда «Зенита» Джона Дурана — Sport.es

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android