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Орлов объяснил, почему Франция и Англия не вышли в финал ЧМ-2026

Орлов объяснил, почему Франция и Англия не вышли в финал ЧМ-2026
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Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему сборные Франции и Англии провалились в полуфинальных матчах ЧМ-2026. Французы уступили Испании (0:2), а англичане проиграли Аргентине (1:2). Орлов считает, что Франция и Англия не сумели грамотно распределить силы и энергию на дистанции турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

— Почему сборные Англии и Франции — самые дорогие сборные в мировом футболе — не смогли выйти в финал ЧМ-2026?
— Ну, слушайте, деньги ещё никогда особенно не работали в спортивном результате. Трансферная оценочная стоимость — это когда игроки на пике своих возможностей. А здесь это уже седьмой матч на турнире был, а позади свои национальные чемпионаты, Лига чемпионов. Вот какая нагрузка… И как её рассчитать?

Самое главное — тренер должен принимать какие-то оперативные решения. У испанцев и аргентинцев заиграны все футболисты. То есть они раскладывали [на дистанции] нагрузку, труд, работу. Я считаю, что у Англии и Франции тренеры проиграли. Французы были записные фавориты. Но выяснилось, что на 70-й минуте полуфинала они просто остановились, и никаких [игровых] связей… Только Мбаппе что-то делал, а все остальные в тень… А как ошибался Олисе?! И по какой причине он начал ошибаться в седьмом матче?! Да просто устал! И нет уже физических сил, — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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