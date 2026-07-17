Орлов объяснил, почему Франция и Англия не вышли в финал ЧМ-2026

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему сборные Франции и Англии провалились в полуфинальных матчах ЧМ-2026. Французы уступили Испании (0:2), а англичане проиграли Аргентине (1:2). Орлов считает, что Франция и Англия не сумели грамотно распределить силы и энергию на дистанции турнира.

— Почему сборные Англии и Франции — самые дорогие сборные в мировом футболе — не смогли выйти в финал ЧМ-2026?

— Ну, слушайте, деньги ещё никогда особенно не работали в спортивном результате. Трансферная оценочная стоимость — это когда игроки на пике своих возможностей. А здесь это уже седьмой матч на турнире был, а позади свои национальные чемпионаты, Лига чемпионов. Вот какая нагрузка… И как её рассчитать?

Самое главное — тренер должен принимать какие-то оперативные решения. У испанцев и аргентинцев заиграны все футболисты. То есть они раскладывали [на дистанции] нагрузку, труд, работу. Я считаю, что у Англии и Франции тренеры проиграли. Французы были записные фавориты. Но выяснилось, что на 70-й минуте полуфинала они просто остановились, и никаких [игровых] связей… Только Мбаппе что-то делал, а все остальные в тень… А как ошибался Олисе?! И по какой причине он начал ошибаться в седьмом матче?! Да просто устал! И нет уже физических сил, — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.