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Геннадий Орлов оценил сборную Аргентины на ЧМ-2026

Геннадий Орлов оценил сборную Аргентины на ЧМ-2026
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о сборной Аргентины в преддверии предстоящего финального матча чемпионата мира — 2026, в котором аргентинцы встретится с Испанией. Игра пройдёт 19 июля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Аргентины — потрясающая команда. У неё большой потенциал. И молодец Лионель Скалони, он хорошо провёл последний цикл в четыре года», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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