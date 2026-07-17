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«Никто никогда не мог его остановить». Лескотт — о Месси в матче 1/2 финала ЧМ-2026

«Никто никогда не мог его остановить». Лескотт — о Месси в матче 1/2 финала ЧМ-2026
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Бывший защитник сборной Англии Джолеон Лескотт высказался об игре форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси в матче 1/2 финала ЧМ-2026. Сборная Аргентины одержала победу над Англией со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Я не думаю, что это был сплошной мастер-класс в плане игры. Он очень хорошо осознаёт, на каком этапе своей карьеры он находится. Он по-прежнему диктует ход игры? Да, но в менее важных моментах, и он просто оттачивает эти моменты и спасает ситуацию. Думаю, когда аргентинцы пропустили гол, было видно, как Месси подумал: «Хорошо, теперь мне нужно проявить свой уровень». Он стал гораздо чаще владеть мячом.

Я думаю, это доказывает, что когда игроки такого уровня решают исход матчей, неважно, какую тактику вы хотите использовать или каких игроков выпустить на поле, они всё равно решат исход игры.

Немного несправедливо, что мы критикуем игру, тактику и принятые решения, а одновременно восхваляем лучшего игрока в истории футбола. Не понимаю, как это может быть взаимосвязано.

Мы не можем жаловаться на то, что сделали что-то не так, просто он делал то, что делал. Никто никогда не мог его остановить, никто в истории футбола. Но нас расстраивает, что нам это также не удалось», — приводит слова Лескотта Goal.

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