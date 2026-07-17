«Почему бы и нет?» Орлов отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к Головину

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

— Что думаете о слухах про стареющего Головина с частыми травмами в контексте «Зенита»?

— Слушайте, про Игоря Дивеева тоже говорили, что он не играет вообще, так как у него много травм. Но мы как-то это не почувствовали в «Зените» — он сильно помог команде. Что касается травм и всего прочего — это же тренерский штаб контролирует, мы же не знаем до конца всех деталей.

Про Головина я сказал уже: «Почему бы и нет?» Вот Семак во сколько лет пришёл в «Зенит»? В 34! Трансферное окно открыто. Если какие-то хорошие игроки захотят прийти в «Зенит» — клуб их возьмёт, — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».