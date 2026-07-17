Игорь Дивеев заявил, что никому не собирается отдавать Суперкубок России

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что никому не планирует отдавать OLIMPBET Суперкубок России по футболу. В финале турнира сине-бело-голубые сыграют с московским «Спартаком». Игра пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:30 мск. Дивеев выигрывал Суперкубок в составе ЦСКА.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Потренировались и уже сегодня отправляемся в Нижний. Я как действующий обладатель Суперкубка никому не планирую его отдавать», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

«Зенит» — действующий победитель Мир Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в прошедшем сезоне выиграл Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».