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Игорь Дивеев заявил, что никому не собирается отдавать Суперкубок России

Игорь Дивеев заявил, что никому не собирается отдавать Суперкубок России
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Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что никому не планирует отдавать OLIMPBET Суперкубок России по футболу. В финале турнира сине-бело-голубые сыграют с московским «Спартаком». Игра пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:30 мск. Дивеев выигрывал Суперкубок в составе ЦСКА.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Потренировались и уже сегодня отправляемся в Нижний. Я как действующий обладатель Суперкубка никому не планирую его отдавать», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

«Зенит» — действующий победитель Мир Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в прошедшем сезоне выиграл Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».

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