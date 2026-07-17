Александер-Арнольд: уверен, Моуринью поможет «Реалу» выиграть трофеи в новом сезоне

Защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о первых днях работы с главным тренером «сливочных» Жозе Моуринью. «Королевский клуб» объявил о назначении португальского специалиста 11 июня.

«Очень хорошо, очень хорошо. Я всегда восхищался этим тренером. Несколько раз играл против него. Работать с ним и его командой — одно удовольствие. Это тяжело. Принципы и уровень требований очень высоки. Чем больше мы узнаем друг друга, тем большему он сможет нас научить. С нетерпением жду этого. Мы все готовы узнавать новое и совершенствоваться. Уверен, что Моуринью многому нас научит и поможет нам выиграть трофеи в новом сезоне», — приводит слова Александер-Арнольда пресс-служба «Реала» на официальном сайте.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: