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Александер-Арнольд: уверен, Моуринью поможет «Реалу» выиграть трофеи в новом сезоне

Александер-Арнольд: уверен, Моуринью поможет «Реалу» выиграть трофеи в новом сезоне
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Защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о первых днях работы с главным тренером «сливочных» Жозе Моуринью. «Королевский клуб» объявил о назначении португальского специалиста 11 июня.

«Очень хорошо, очень хорошо. Я всегда восхищался этим тренером. Несколько раз играл против него. Работать с ним и его командой — одно удовольствие. Это тяжело. Принципы и уровень требований очень высоки. Чем больше мы узнаем друг друга, тем большему он сможет нас научить. С нетерпением жду этого. Мы все готовы узнавать новое и совершенствоваться. Уверен, что Моуринью многому нас научит и поможет нам выиграть трофеи в новом сезоне», — приводит слова Александер-Арнольда пресс-служба «Реала» на официальном сайте.

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