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Возинья высказался о предстоящем финале ЧМ-2026, упомянув Ямаля и Месси

Возинья высказался о предстоящем финале ЧМ-2026, упомянув Ямаля и Месси
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Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины, упомянув форварда Лионеля Месси и вингера Ламина Ямаля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда друг другу противостоят Месси и Ямаль – два лучших игрока в мире, – можно с уверенностью сказать, что нас ждёт настоящее волшебство, потрясающая битва. Думаю, именно Ямаль в будущем станет новым Месси», – приводит слова Возиньи The Touchline.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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