Возинья высказался о предстоящем финале ЧМ-2026, упомянув Ямаля и Месси

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины, упомянув форварда Лионеля Месси и вингера Ламина Ямаля.

«Когда друг другу противостоят Месси и Ямаль – два лучших игрока в мире, – можно с уверенностью сказать, что нас ждёт настоящее волшебство, потрясающая битва. Думаю, именно Ямаль в будущем станет новым Месси», – приводит слова Возиньи The Touchline.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).