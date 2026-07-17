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«Оренбург» объявил о переходе колумбийского нападающего

«Оренбург» объявил о переходе колумбийского нападающего
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Пресс-служба «Оренбурга» объявила о переходе на правах аренды до конца следующего сезона колумбийского крайнего нападающего и атакующего полузащитника Херссона Гонсалеса. Права на вингера принадлежат клубу «Индепендьенте Санта‑Фе».

«Херссон Гонсалес — в «Оренбурге». Между ФК «Оренбург» и «Индепендьенте Санта‑Фе» достигнута договорённость об аренде колумбийца до конца сезона-2026/2027 с правом выкупа. Гонсалес — воспитанник «Индепендьенте Санта‑Фе», всю карьеру принадлежал родному клубу, на правах аренды выступал за «Индепендьенте Медельин» и «Депортес Толима». Bienvenido, Jersson!» — сказано в сообщении пресс-службы оренбуржцев.

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