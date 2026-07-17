Тотти оценил игру Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026

Бывший нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти высказался о футболисте сборной Аргентины Лионеле Месси и форварде португальской национальной команды Криштиану Роналду. Аргентина вышла в финал ЧМ-2026, Португалия завершила своё выступление на турнире на стадии 1/8 финала.

— Стало ли для вас удивлением то, как здорово выступает в своём возрасте Месси на этом чемпионате мира, и то, как не лучшим образом выступил Криштиану Роналду?

— Мы говорим о двух инопланетянах. Все годы они были сильнейшими футболистами, которые круглосуточно находились в центре внимания. Поэтому им в каждом матче и на каждом турнире приходилось выкладываться по максимуму. На этом чемпионате мира Месси сделал немного больше, чем Роналду, — сказал Тотти в выпуске на YouTube-канале Fonbet.