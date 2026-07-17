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The Athletic поделился информацией, почему Тухель не даёт играть Майну на ЧМ-2026

The Athletic поделился информацией, почему Тухель не даёт играть Майну на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну с трудом скрывает разочарование из-за неучастия в матчах национальной команды в чемпионате мира – 2026. Часто он был одним из первых игроков, возвращавшихся в автобус после игр «трёх львов». Об этом сообщает The Athletic.

По информации одних источников, близких к сборной, главный тренер команды Томас Тухель может считать, что для 21-летнего футболиста является радостью просто быть частью состава на мировом первенстве. Другие источники полагают, что Майну сделал недостаточно для появления доверия к нему. Немецкий специалист предпочитал использовать имеющего проблемы с физической формой Деклана Райса вместо Майну, несмотря на хорошую подготовку игрока «Манчестер Юнайтед».

На чемпионате мира – 2026 Майну не сыграл ни минуты.

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