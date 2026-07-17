ЧМ-26: МЕССИ в финале, МБАППЕ без трофея. Стрим: Гурджи, Маляров, Прусов | ЧемпМира#8

Определились финалисты чемпионата мира. В матче за трофей сыграют национальные команды Испании и Аргентины, а сборные Франции и Англии встретятся в битве за бронзу. Сегодня обсудим актуальные новости с ЧМ-2026 и поговорим о предстоящих матчах.

В студии представитель «Чемпионата» Владислав Гурджи, футболист Кирилл Маляров и комментатор Влад Прусов.

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Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале прошлого розыгрыша турнира аргентинцы обыграли Францию.