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ЧМ-26: МЕССИ в финале, МБАППЕ без трофея. Стрим: Гурджи, Маляров, Прусов | ЧемпМира#8

ЧМ-26: МЕССИ в финале, МБАППЕ без трофея. Стрим: Гурджи, Маляров, Прусов | ЧемпМира#8
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Определились финалисты чемпионата мира. В матче за трофей сыграют национальные команды Испании и Аргентины, а сборные Франции и Англии встретятся в битве за бронзу. Сегодня обсудим актуальные новости с ЧМ-2026 и поговорим о предстоящих матчах.

В студии представитель «Чемпионата» Владислав Гурджи, футболист Кирилл Маляров и комментатор Влад Прусов.

Трансляция доступна на YouTube по ссылке

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале прошлого розыгрыша турнира аргентинцы обыграли Францию.

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