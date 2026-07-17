Аршавин рассказал, получал ли он когда-нибудь угрозы в свой адрес

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, сталкивался ли он во время своей карьеры с угрозами.

— Вам когда-нибудь кто-нибудь угрожал?

— Словами — да. До дела никогда не доходило, так скажем.

— Ну а что это было?

— Что-то с футболом связано, что-то по жизни было.

— Агентские дела?

— Да.

— Чтобы вы не переходили к другому агенту?

— Отчасти да.

— Испугались в тот момент? Молодой были, получается, типа 18 лет?

— Ну, так вот, чтоб прям страшно, такого нет. Я когда ещё психую, мне, честно говоря, ничего не страшно. Сейчас я уже, к сожалению, не психую, поэтому всего боюсь, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.