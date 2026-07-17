«Ждали победы больше 40 лет». Лусиано Гонду — о матче Англия — Аргентина в 1/2 финала ЧМ

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду высказался о победе национальной команды над Англией в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года (2:1).

«По правде говоря, матч принёс нам большую радость. Вся Аргентина переживает, ведь в нашей стране большая страсть к футболу. Мы живём этой игрой. В Аргентине всё происходит очень эмоционально. Я постоянно вижу, как болельщики празднуют.

Это был поистине эпический матч. Мы ждали победы Аргентины над Англией больше 40 лет. Это особенный матч для всей страны», — сказал Гонду в интервью пресс-службе ЦСКА.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).