«Встреча прошла не так, как надеялись». Мюллер опубликовал фото с Левандовским

Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер опубликовал совместную фотографию с форвардом «Чикаго Файр» Робертом Левандовским после того, как очный матч команд в регулярном чемпионате МЛС перенесли из-за плохого качества воздуха в Чикаго (США) в результате пожаров в Канаде. Планировалось, что встреча состоится в ночь с 16 на 17 июля.
«Встреча прошла не совсем так, как мы надеялись, но всё равно было приятно. Всегда приятно увидеться с Робертом! Увидимся снова в октябре!» — написал Мюллер на странице в социальной сети X.
Фото: Из личного архива Томаса Мюллера
Матч с «Ванкувер Уайткэпс» мог стать дебютным для Левандовского в составе «Чикаго Файр».
Мюллер и Левандовски вместе играли за «Баварию» с 2014 по 2022 год.
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