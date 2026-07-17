В РФС объяснили, почему два арбитра не вошли в список судей на новый сезон РПЛ

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич заявил, что судьи Ранэль Зияков и Михаил Черемных не вошли в список арбитров на новый сезон Мир РПЛ из-за того, что не оправдали его ожиданий. Ранее РФС опубликовал список судей, которые будут работать на матчах РПЛ. По сравнению с сезоном-2025/2026 в него не вошли Зияков и Черемных.

«Два арбитра, которым дали шансы, пока не оправдали мои ожидания. Я поговорил с ними. У Ранэля Зиякова были проблемы с физической подготовкой, были травмы, и он не использовал возможности. Сейчас у него есть шанс вернуться и показать себя в ФНЛ, где он сразу получил первую игру. Видел, как он держал себя на сборах, — он был очень позитивно настроен, физически стал лучше. Посмотрел его первый матч в ФНЛ и был очень доволен. В случае с Михаилом Черемных причина такая же — он не воспользовался шансом. Пока им лучше начать сезон в ФНЛ, постоянно судить и доказать свою готовность вернуться», — приводит слова Мажича «РИА Новости Спорт».