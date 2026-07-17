Российский тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.

«Ожидаю интересный финал чемпионата мира. Первое, что бросилось в глаза, — практически все называли Францию фаворитом матча с Испанией. Говорили, что она легко перешагнёт через сборную Испании. В итоге ничего не получилось. Опасных моментов у ворот Испании я так и не увидел. Испания хорошо и строго поставила свою линию обороны. Не дала звёздным футболистам Франции ничего создать. Я очень рад за это.

Был неожиданный матч между Англией и Аргентиной. Потеря концентрации привела к голу англичан. Однако благодаря классу игроков, настойчивости, напору сборной Аргентины они и победили. Финал будет интересным. Понятия не имею, кто выиграет. Играют две испаноязычные команды. В обеих выдающиеся игроки. Де ла Фуэнте собрал интересную команду. Много разговоров было, что это не та сборная, что в 2010 году. Но сейчас поехала сборная, которая показывает прекрасную комбинационную игру», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).