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«Бенфика» успешно провела переговоры с экс-игроком «Зенита» Дураном — Джейкобс

«Бенфика» успешно провела переговоры с экс-игроком «Зенита» Дураном — Джейкобс
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«Бенфика» провела позитивные переговоры о возможном переходе с бывшим нападающим «Зенита» Джоном Дураном, являющимся футболистом «Аль-Насра». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Аль-Наср» не против ухода колумбийского форварда, который дал понять, что хочет покинуть Саудовскую Аравию.

Дуран играл в аренде в «Зените» во второй части сезона-2025/2026. В составе сине-бело-голубых форвард провёл девять матчей, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с саудовским клубом рассчитано до лета 2030 года.

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