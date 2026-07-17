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Защитник ЦСКА Мойзес высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси
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Бразильский защитник ЦСКА Мойзес высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.

— Почему ты Месси любишь? Ты же бразилец.
— Месси – топ. The best, лучший игрок. Поэтому я люблю Месси.

— А то, что аргентинец?
— Хорошая команда Аргентина. Эмоции, борьба. Борьба за каждый мяч, — сказал Мойзес в интервью пресс-службе на YouTube-канале ЦСКА.

На чемпионате мира 2026 года Месси забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. В финале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с Испанией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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