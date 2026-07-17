Бразильский защитник ЦСКА Мойзес высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.

— Почему ты Месси любишь? Ты же бразилец.

— Месси – топ. The best, лучший игрок. Поэтому я люблю Месси.

— А то, что аргентинец?

— Хорошая команда Аргентина. Эмоции, борьба. Борьба за каждый мяч, — сказал Мойзес в интервью пресс-службе на YouTube-канале ЦСКА.

На чемпионате мира 2026 года Месси забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. В финале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с Испанией.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).