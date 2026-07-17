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Аршавин отреагировал на мнение, что Месси тащат на чемпионате мира — 2026

Аршавин отреагировал на мнение, что Месси тащат на чемпионате мира — 2026
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на мнение, что капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и всю южноамериканскую команду тащат на чемпионате мира — 2026. Аргентинцы вышли в финал турнира, где сыграют с Испанией 19 июля.

— Есть конспирологическая теория, что Месси тащат на этом чемпионате мира, что там Аргентине подсуживают… Верите в такое?
— Я этого не чувствую. Может быть, там в глубоких годах что-то такое и было. И всё равно на турнирах… Даже на детских, я вот помню, вот эту команду там, условно, мы играем [на турнире] Хельсинки Кап, да, и все тащат ХИК. А также бразильскую команду, что они там бразильцы, условно, «Сан-Паулу» или «Палмейрас». Не помню, кто приезжал тогда, но они известны, а тут хозяева. И их тащат, чтобы они сыграли в финале, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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