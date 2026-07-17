«Сити» продвинулся в переговорах по Буадди, «Лилль» хочет € 100 млн за игрока — Джейкобс

«Манчестер Сити» продвинулся в переговорах по полузащитнику «Лилля» Айюбу Буадди. Французский клуб хочет выручить € 100 млн с возможной продажи 18-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, цена может быть снижена, если клубы договорятся об аренде или предварительном соглашении. Буадди намерен обсудить будущее с президентом «Лилля» Оливье Летаном, который хочет сохранить полузащитника в команде.

В минувшем сезоне Буадди принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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