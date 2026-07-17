Франческо Тотти определил главное разочарование ЧМ-2026

Бывший нападающий и капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти назвал сборные, которые разочаровали его своим выступлением на чемпионате мира — 2026. В финале турнира сыграют Испания и Аргентина. Матч пройдёт 19 июля.

— Главное разочарование турнира? Игрок, матч, от которого много ждали, но вообще не получилось?

— Прежде всего я назову Нидерланды и Германию. Думал, они смогут пройти гораздо дальше. А выделять конкретного футболиста и говорить, что тот сыграл плохо, мне не нравится. Я сам был игроком и понимаю, в каком состоянии он может находиться. Когда всё идёт плохо, то это вина всей команды. Поэтому неправильно выделять одного футболиста, — сказал Тотти в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Германия проиграла Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026, Нидерланды уступили Марокко на той же стадии.