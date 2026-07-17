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Аморим хочет подписать в «Милан» нападающего «МЮ» Диалло — Caught Offside

Аморим хочет подписать в «Милан» нападающего «МЮ» Диалло — Caught Offside
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Главный тренер «Милана» Рубен Аморим хочет пригласить в команду крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло, с которым они вместе работали, когда португальский специалист возглавлял «красных дьяволов». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, 24-летним вингером также интересуются «Брайтон» и «Ньюкасл», однако «Манчестер Юнайтед» считает целесообразным продать его только при условии, что игрок сам будет настаивать на переходе или поступит серьёзное предложение. Подчёркивается низкая вероятность того, что «Милан» сможет предложить устраивающую манкунианцев сумму.

В минувшем сезоне Диалло принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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