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«Куда ты катишься, ФИФА?» Блаттер раскритиковал возможное увеличение перерыва в финале ЧМ

«Куда ты катишься, ФИФА?» Блаттер раскритиковал возможное увеличение перерыва в финале ЧМ
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал возможное удлинение перерыва между таймами в финальном матче ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной. Ранее сообщалось, что ФИФА планирует увеличить длительность перерыва до 30 минут. Это решение нарушает действующие правила футбола, ограничивающие перерыв 15 минутами. Изменения необходимы для проведения масштабного 11-минутного музыкального шоу в стиле американского Супербоула.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Паузы на «водопой» — только начало. Финал чемпионата мира покажет хайлайт турнира — самый длинный перерыв в истории футбола.

Финал чемпионата мира — это как копия Супербоула. Куда ты катишься, ФИФА?» — написал Блаттер на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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