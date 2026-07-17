«Куда ты катишься, ФИФА?» Блаттер раскритиковал возможное увеличение перерыва в финале ЧМ

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал возможное удлинение перерыва между таймами в финальном матче ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной. Ранее сообщалось, что ФИФА планирует увеличить длительность перерыва до 30 минут. Это решение нарушает действующие правила футбола, ограничивающие перерыв 15 минутами. Изменения необходимы для проведения масштабного 11-минутного музыкального шоу в стиле американского Супербоула.

«Паузы на «водопой» — только начало. Финал чемпионата мира покажет хайлайт турнира — самый длинный перерыв в истории футбола.

Финал чемпионата мира — это как копия Супербоула. Куда ты катишься, ФИФА?» — написал Блаттер на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).