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Абаскаль поделился ожиданиями от матча Испания — Аргентина в финале ЧМ-2026

Абаскаль поделился ожиданиями от матча Испания — Аргентина в финале ЧМ-2026
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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра за трофей состоится 19 июля.

«В матче с Францией Испания была на пике своего уровня. Они знали, как играть в футбол с мячом и без него. Они всё контролировали. Финал будет совершенно другим. Думаю, это будет очень эмоциональная игра, но Испании нужно сохранять спокойствие и не играть в аргентинском стиле», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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