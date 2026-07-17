Адейеми подписал контракт с «Барселоной», объявление запланировано на субботу — AS

Крайний нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми успешно прошёл медосмотр для перехода в «Барселону». Также 24-летний вингер подписал с каталонским клубом контракт, рассчитанный на пять лет. Об этом сообщает AS.

По информации источника, планируется, что объявление о переходе Адейеми будет в субботу, 18 июля. В этот же день немецкий футболист сможет провести первую тренировку с сине-гранатовыми. Однако официальная презентация нападающего состоится не раньше следующей недели, когда руководство «Барселоны» вернётся из США.

Подчёркивается, что каталонский клуб заплатит за Адейеми € 22 млн в качестве фиксированной суммы и € 7 млн в виде бонусов.

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