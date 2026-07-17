«Позорно». Гендиректор «Атлетико» высказался о двух клубах, жалующихся на судейство

Генеральный директор «Атлетико» из Мадрида Мигель Анхель Хил высказался о двух клубах, жалующихся на судейство. Предположительно специалист имел в виду мадридский «Реал» и «Барселону».

«По-прежнему позорно, что два клуба, постоянно жалующиеся на судейские решения и использующие имеющиеся у них инструменты для оказания давления, являются главными бенефициарами», — приводит слова Хиля пресс-служба «Атлетико» на странице клуба в социальной сети Х.

По итогам чемпионата Испании в сезоне-2025/2026 «Атлетико» занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 69 очков. Чемпионом страны стала «Барселона», набравшая 94 очка. Мадридский «Реал» расположился на второй строчке, отстав от сине-гранатовых на восемь очков.