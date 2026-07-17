«Не продадим и за € 200 млн». В «Атлетико» ответили на слова Лапорты о трансфере Альвареса

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль прокомментировал слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, ранее заявившего, что сине-гранатовые сделали «матрасникам» предложение о трансфере нападающего Хулиана Альвареса, которое не является бессрочным.

«Недавно я услышал заявление президента «Барсы», что предложение, которое он сделал «Атлетико», не является бессрочным. Единственный наш возможный ответ — да, мы не намерены продавать Альвареса. Не примем предложение ни на € 100 млн, ни на € 150 млн, ни на € 200 млн», — приводит слова Хиля AS со ссылкой на клубную пресс-службу.

Ранее СМИ сообщали о готовности «Барселоны» заплатить € 100 млн за переход Альвареса.

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