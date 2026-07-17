Мамаев: не удивлюсь, если Аргентина выиграет чемпионат мира, а Месси получит «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев высказался о перспективах национальной команды Аргентины на победу в финальном матче ЧМ-2026 над Испанией, а также шансах форварда Лионеля Месси на получение «Золотого мяча».

«Все понимают, что «Золотой мяч» — награда, которая оценивается по определённым критериям, зачастую не только футбольным. Зачастую «Золотой мяч» получает тот игрок, который в год чемпионата мира его выигрывает. Месси такая фигура, которая проводит классный турнир… Для его 39 лет даже фантастический. Я не удивлюсь, если Аргентина выиграет чемпионат мира, а Месси получит «Золотой мяч», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).