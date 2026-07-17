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Мамаев: не удивлюсь, если Аргентина выиграет чемпионат мира, а Месси получит «Золотой мяч»

Мамаев: не удивлюсь, если Аргентина выиграет чемпионат мира, а Месси получит «Золотой мяч»
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Бывший футболист сборной России Павел Мамаев высказался о перспективах национальной команды Аргентины на победу в финальном матче ЧМ-2026 над Испанией, а также шансах форварда Лионеля Месси на получение «Золотого мяча».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все понимают, что «Золотой мяч» — награда, которая оценивается по определённым критериям, зачастую не только футбольным. Зачастую «Золотой мяч» получает тот игрок, который в год чемпионата мира его выигрывает. Месси такая фигура, которая проводит классный турнир… Для его 39 лет даже фантастический. Я не удивлюсь, если Аргентина выиграет чемпионат мира, а Месси получит «Золотой мяч», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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